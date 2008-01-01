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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:14 Четверг, 23 января



Зима ненадолго решила вернуться в столицу. Температура воздуха заметно понизилась, в отдельных районах сегодня, 23 января, пройдет небольшой снег. Термометры покажут -2..-4 градуса, выше климатической нормы, но уже настоящий мороз! Из-за порывистого ветра будет казаться, что на улице прохладнее. Хотя о рекорде температуры говорить не приходится. Он остался в 1959 году, когда воздух прогрелся до +4 градусов. А рекорд холода, -38,6 градуса, остается за далеким 1892 годом. И с тех пор такой стужи в это время не было. Зато наблюдались другие интересные явления. В 1987 и в 1991 году на дорогах образовалась гололедица. А в 1978 году над городом сгустился туман. Сильный снег, 8,4 мм в пересчете на воду, прошел в 1966 году. После такого снегопада высота снежного покрова вырастает на 8-9 см.



В прошлом, 2019 году, в Москве было морозно, ночью воздух остыл до -19,8 градуса, а днем мороз ослабел до -10,9 градусов. Осадков не было вовсе. Высота снежного покрова составила 32 см. / meteonovosti.ru /



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