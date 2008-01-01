Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
23 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сибирский антициклон отправился на праздник в Китай
ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 23 января

  В 2020 году в Китае Новый год празднуют 25 января. Именно в это время, согласно китайскому календарю, и наступит год, символом которого является мышь. Обычно в Китае Новый год отмечают шумно и весело. А в этом году в Китай на празднование Нового года отправились не только туристы, а даже сибирский антициклон. В нынешнем году положение этого атмосферного образования необычно: антициклон заметно смещен к югу. В его владениях оказался Китай. Антициклон принес на север Китая солнечную погоду. Температура воздуха выше привычных значений. В Пекине 24 января днем +1..+3, ночью до -4; 25 января потеплеет до +3..+5 градусов. В центральных провинциях, куда влияние антициклона не распространяется, тепло, +5..+10, но дождливо. Дождливо и на юге, но здесь +22..+27. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-4
Чт.
23 янв.
-4
Пт.
24 янв.
+3
Сб.
25 янв.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Ньюкасл		 -52
Оленек

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Куэрнавака

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100