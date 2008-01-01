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Сибирский антициклон отправился на праздник в Китай

ИА "Метеоновости" / 10:20 Четверг, 23 января



В 2020 году в Китае Новый год празднуют 25 января. Именно в это время, согласно китайскому календарю, и наступит год, символом которого является мышь. Обычно в Китае Новый год отмечают шумно и весело. А в этом году в Китай на празднование Нового года отправились не только туристы, а даже сибирский антициклон. В нынешнем году положение этого атмосферного образования необычно: антициклон заметно смещен к югу. В его владениях оказался Китай. Антициклон принес на север Китая солнечную погоду. Температура воздуха выше привычных значений. В Пекине 24 января днем +1..+3, ночью до -4; 25 января потеплеет до +3..+5 градусов. В центральных провинциях, куда влияние антициклона не распространяется, тепло, +5..+10, но дождливо. Дождливо и на юге, но здесь +22..+27. / meteonovosti.ru /



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