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Москву припорошило снегом

ИА "Метеоновости" / 10:59 Четверг, 23 января



Зима ненадолго вернулась в Москву. К вечеру 22 января температура начала понижаться, в воздухе закружились первые снежинки. А за ночь выпало до 5 мм осадков в пересчете на воду. К 9 часам снежный покров, по данным станции ВДНХ составляет 6 см. Но на то, что снег задержится на улицах столицы, рассчитывать не приходится. В ближайшие дни снова потеплеет. Положительная температура и дожди довольно быстро сведут снежный покров на нет. Но зима продолжается. Скорее всего, на лыжах можно будет покататься в феврале. / meteonovosti.ru /



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