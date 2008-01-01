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В Красноярском крае с каждым днем всё теплее

ИА "Метеоновости" / 11:09 Четверг, 23 января



В Сибири температура с каждым днем повышается. "Виновник" этого потепления - атлантический циклон. Он постепенно пробирается всё далее и далее на юго-восток. Сибирский антициклон, который обычно сдерживает циклоны, в нынешнем году расположен гораздо южнее. И опекает он Монголию и север Китая. Даже на юге Сибири влияние антициклона не ощущается. Между тем, циклон, несущий очень теплый воздух, беспрепятственно проникает в Сибирь. Температура воздуха постепенно повышается. Аномалия среднесуточной температуры до конца недели будет заметно превышать привычные показатели. В большинстве регионов на 10-12 градусов, а в Эвенкии, близ Туры, и на 20 градусов. Ожидается, что к 26 января станет еще теплее и аномалия температуры достигнет небывалой величины: +24 градуса. Но температура воздуха здесь не так уж и высока. Ночью -20..-25, днем -10..-15, местами -3..+2 градуса. А уже с понедельника новой недели начнется похолодание. Но высокая аномалия температуры сохранится. Пусть не 24, но уверенные 18-20 градусов. / meteonovosti.ru /



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