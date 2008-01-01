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Что ожидает Москву в выходные дни?

ИА "Метеоновости" / 11:59 Четверг, 23 января



погода. В столице и области подморозило, выпал снег. За окном теперь настоящий зимний пейзаж. Хотелось бы продлить зимнюю сказку, но прогноз синоптиков неутешителен. Циклоны, один за другим идущие с севера Скандинавии в Сибирь вдоль арктического побережья ЕТР, продолжают поставлять теплый и влажный воздух как в северные, так и в центральные области. 23 января средняя полоса ЕТР оказалась между двумя циклонами. В тыловой части циклона, ушедшего в Сибирь, оказалась большая часть ЕТР. Температура воздуха заметно понизилась, пошел снег. А на подходе уже новый циклон. 24 января он только подберется к западным границам России. Но его атмосферные фронты дотянутся до Центрального района. Ночью пока морозно, а днем снова оттепель. Далее циклон уже захватит среднюю полосу. Сохранится ненастная и теплая погода. Среднесуточная температура воздуха в Центральном районе превысит норму на 10 градусов.



24 января при облачной с прояснениями погоде будет приниматься небольшой снег, днем осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха в ночные часы -5..-7, по области до -9 градусов. Днем -1..+1, по области -3..+2.



25 января пасмурно, временами небольшие осадки, ветер западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -1..+1, днем 0..+2, по области в течение суток -3..+2 градуса. Но из-за ветра покажется, что холоднее.



26 января, в воскресенье, облачно, местами небольшой снег, днем с мокрым снегом. Температура воздуха незначительно понизится. Ночью -1..-3, днем -1..+1 градус. По области ночью и днем -4..+1.



Но зима не заканчивается, впереди февраль, а уж в этом месяце всегда бывает снег. Еще есть шанс покататься на коньках и лыжах, или со снежных горок, но это, скорее, детская забава. / meteonovosti.ru /



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