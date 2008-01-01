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Новости погоды
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В Центральном районе расположился очаг тепла
ИА "Метеоновости" / 13:46 Четверг, 23 января

  Циклонические вихри с Атлантики никак не забудут дорогу на ЕТР. Но в данном случае это и неудивительно. Ведь сибирский циклон обычно преграждал им путь, а в нынешнем году этого не происходит. Поскольку положение антициклона заметно смещено. И центр его располагается над Монголией. Поэтому циклоны, не встречая препятствия, уверенно продвигаются в Сибирь. Теплый и влажный воздух доходит не только до средней полосы ЕТР, но даже до Сибири. Но если в Сибири температура воздуха не очень высокая, то в средней полосе ЕТР климатическая норма превышена на 8-10 градусов, доходит аномалия и до 12 градусов. И этот самый очаг тепла находится над Центральным районом. Еще один очаг находился на северо-западе, но в лидеры по количеству рекордов выбились центральные области. 22 января отличились Вязьма и Рыбинск (+4,3 градуса), Смоленск +4 градуса, Кологрив +1,9 градуса, Кострома +3,1, Переславль-Залесский +3,2, Коломна +3,9. Теплая погода была на севере и северо-западе, но здесь рекордов мало. 23 января уже прохладно, температурные рекорды вряд ли состоятся. Но уже 24 января можно будет снова регистрировать рекорды. Тепло в регион возвратится. / meteonovosti.ru /
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