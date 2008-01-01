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Новости погоды
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Неустойчивая погода в Приволжье
ИА "Метеоновости" / 14:19 Четверг, 23 января

  Снег, местами сильный, порывистый ветер, метель - такими погодными явлениями отметился североатлантический циклон в Приволжском федеральном округе. Резко ухудшилась обстановка на дорогах - в прошедшие сутки в связи с низовой метелью и плохой видимостью на некоторых участках трасс ввели временное ограничение движения. В теплом секторе циклона температура на всей территории округа повысилась до оттепельной или слабоморозной.

До окончания недели устойчивой погоды ждать не приходится - в ближайшие сутки центр циклона будет кружить над республикой Коми, постепенно нагнетая в Приволжье холодный воздух, местами пройдет снег, сохранится порывистый ветер, возможна метель. Накануне выходных промежуточный гребень улучшит погоду в большинстве районов, но в конце недели с северо-запада пожалует очередной циклон, его центр будет смещаться на Оренбуржье, а в арсенале все тот же набор - снег, сильный ветер, метель, заносы на дорогах. / meteonovosti.ru /
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