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Юг европейской России засыпало снегом

ИА "Метеоновости" / 14:44 Четверг, 23 января



На юге ЕТР, несмотря на повышенный фон атмосферного давления, погода неспокойная. Здесь и резкий порывистый ветер, и очень сильные осадки. А виной тому - активные атмосферные фронты обширного циклона, центр которого перемещался по северу ЕТР. На 22 и 23 января было выпущено штормовое предупреждение о сильных снегопадах в горах и резком порывистом ветре. 22 и ночью 23 января сильные осадки в виде снега и мокрого снега прошли в Волгоградской области. Количество выпавших осадков составило 6 мм, в Ростовской области снега еще больше, до 11 мм небесной влаги. Не обошли осадки стороной и Ставропольский край. Здесь сильный снег (до 6 мм осадков) и штормовой ветер, до 29 м/с. Но больше всего досталось Краснодарскому краю. Здесь прошли осадки, в виде дождя и мокрого снега выпало до 20 мм воды. Ветер на побережье усиливался до 23 м/с. Очень сильный снег выпал в горах Большого Сочи. Количество выпавших осадков - 46 мм! Обильный снегопад не прошел бесследно. Снежны шапки выросли еще на 45-50 см. И лавинная опасность в горах выше 1500 м заметно выросла. Снег в горах будет накапливаться, до конца дня 23 и 24 января в Краснодарском крае в горах снова снегопады, местами сильные. / meteonovosti.ru /



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