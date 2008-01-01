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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Четверг, 23 января



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, местами слабый снег, порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -4,4..-3,1 градуса; Северном -4,5..-3,6 градуса, Северо-восточном -4,9..-3,8 градуса, Восточном -4,5..-4,1 градуса, Юго-восточном -4,6..-3,7 градуса, Южном -4,7..-3,7 градуса, Юго-Западном -5,0..-4,3 градуса, Западном -5,0..-4,5 градуса, Северо-западном -4,4..-3,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура -4,7..-4,6 градуса. На территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха -5,3..-4,1 градуса, местами порывы ветра до 16м/с. / meteonovosti.ru /



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