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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 23 января



Погоду в столичной области будет определять тыловая часть атлантического циклона с центром над полярным Уралом. При преобладании облачной погоды с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -4.-6 градусо, по области -4..-9 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15м/с. Относительная влажность воздуха 60-65%. / meteonovosti.ru /



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