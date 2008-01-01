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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 23 января
Погоду в столичной области будет определять тыловая часть атлантического циклона с центром над полярным Уралом. При преобладании облачной погоды с прояснениями, существенных осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -4.-6 градусо, по области -4..-9 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15м/с. Относительная влажность воздуха 60-65%. / meteonovosti.ru /
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