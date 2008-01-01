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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:54 Пятница, 24 января



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием фронтальной зоны с северо-запада. При облачной погоде с прояснениями пройдет снег, мокрый снег, местами возможен слабый гололёд. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -3..+2 градуса. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 737 мм рт ст. Относительная влажность около 80%.



В столичном мегаполисе температура вновь повысится, а ночью сохранится мороз, -5..-7 градусов, но при этом сохраняются условия погодной гипоксии, повышенная влажность воздуха и низкое атмосферное давление.



У практически здоровых и метеостабильных людей такая перестройка погодных условий может отражаться в основном на состоянии психоэмоциональной сферы. Иногда могут наблюдаться и симптомы метеоневроза, но при этом серьезных сбоев в работе организма не происходит. Другое дело - хронические больные, с ослабленными механизмами адаптации и сниженными функциональными резервами организма. Любые, иногда даже небольшие колебания температуры воздуха или перепады атмосферного давления могут вызывать у них нежелательные обострения основного заболевания, а также негативно повлиять на психологический статус. В группе риска чаще всего оказываются люди более старшего возраста, перенесшие острые сосудистые нарушения, страдающие хронической ишемической болезнью сердца, гипо- и гипертоники, люди с вегетативными расстройствами. Высокая влажность воздуха и температурные аномалии усугубляют состояние и провоцируют обострения при патологии суставов и органов дыхания. Чтобы уменьшить зависимость от погоды и предотвратить погодообусловленные обострения, необходимо прежде всего лечить основное заболевание и строго выполнять рекомендации врача, постараться по возможности использовать закаливающие, тренирующие организм процедуры и общеукрепляющие средства.



Геомагнитный фон 24 января прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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