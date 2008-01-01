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Из летописи московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:43 Пятница, 24 января



Не успела зима посетить столицу, как снова наступила оттепель. Но хоть снега на улицах прибавилось. Высота его достигает 6 см, что заметно меньше, чем обычно бывает. Сегодня днем около нуля градусов, ожидаются осадки, снега прибавится. Температура воздуха хоть и превышает норму на 6 градусов, далеко не рекордно высокая. Рекорд для 24 января принадлежит 2002 году, когда воздух прогрелся до +4,1 градуса. А в 1892 году трещали морозы. Под утро воздух остыл до -32,8 градуса. С тех пор такой стужи в это время не было. Очень редкое явление, зимняя гроза, наблюдалось в Москве в 1984 и в 1989 годах. В 1984 году было ветрено, на дорогах образовалась гололедица. Сильный снег обрушился на столицу в 2015 году. Выпало до 13 мм осадков. После такого снегопада высота снежного покрова вырастает на 12-13 см.



В прошлом, 2019 году, в Москве было морозно, ночью воздух остыл до -18 градусов, а днем мороз ослабел до -10,1 градуса. Осадков не было вовсе. Высота снежного покрова составила 32 см. / meteonovosti.ru /



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