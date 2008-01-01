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В субботу мы отмечаем Татьянин день

ИА "Метеоновости" / 10:26 Пятница, 24 января



В субботу мы отмечаем Татьянин день.



История возникновения праздника уходит корнями в глубокую древность. Названа эта дата в честь мученицы Татианы, родившейся в Риме около 200 года. Ее родители втайне от всех были христианами. Во время гонений на христиан, Татиану подвергли мучениям, но она не отреклась от веры.



В 1755 году день мученицы Татианы получил новое значение. Императрица Елизавета Петровна подписала "Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий". Университетскую церковь освятили в честь мученицы Татианы. С тех пор святая считается покровительницей студенчества.



Погода развивается вне зависимости от праздников, а потому в любой из дней года отличается разнообразием. В Татьянин день, по данным метеостанции ВДНХ, погода также была разной. С 1949 года самым холодным этот день был в 1951, 1954, 1961, 1967, 1969 и 1987 годах, когда под утро температура понижалась до -20 градусов и ниже. Из них первенство по морозам принадлежит 1987 году, минимальная температура 25 января составила -25.9 градусов. Но еще раньше, в 1942 году, морозы были еще крепче, -36.2 градуса, что стало суточным рекордом.



Но случались дни, когда температура удерживалась близкой к нулю. Их с 1949 года набралось 17. Самым теплым этот день отмечается в 2002 году, максимальная температура составила +3.6 градусов. / meteonovosti.ru /



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