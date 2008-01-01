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Как часто зимы в Москве бывают теплыми

ИА "Метеоновости" / 11:25 Пятница, 24 января



зимы заметно потеплел. С 1990 года лишь дважды он отважился на морозы, четыре раза соответствовал сезону, а все остальные январи были теплыми. На этот же период приходится и самый теплый январь с начала инструментальных наблюдений над московской погодой, то есть с 1879 года. В 2007 году средняя за месяц температура оказалась всего -1.7 градусов, что на 7.6 градусов выше нормы. Январь текущего года, скорее всего, сменит его на почетном пьедестале. Ведь за истекшие дни месяца средняя температура опережает норму на 10! Градусов.



Но календарная зима, как известно, включает в себя три месяца: декабрь, январь и февраль. А вот удержаться в тепле всему зимнему сезону удается нечасто. За 142 года наблюдений теплых зим было лишь 11.



Зачастую они захватывали и соседние сезоны: осень и весну. Самым продолжительным тепло в столице удерживалось в 1974-1975 годах. Уже в октябре среднемесячная температура значительно превысила норму. Эстафету подхватил ноябрь, затем теплая погода перекочевала в зиму, весну и продержалась до центрального месяца лета. 10 месяцев без перерыва сохранялась аномально теплая погода.



По интенсивности самая теплая зима была в 1961-1962 годах. Особенно удивил декабрь, в котором средняя температура превысила норму более, чем на 6 градусов и в итоге зима оказалась теплее обычной на 4.8 градусов.



Из последних лет теплая зима отмечалась в 2007-2008 годах. Уже в декабре температура превысила норму на 4.1 градуса, в январе - на 3.5 градусов, а в феврале аж на 6.2 градуса. Но, несмотря на значительную положительную аномалию температуры воздуха, в течение месяца все же случались холодные периоды продолжительностью до 5 дней, чего этой зимой не бывало. / meteonovosti.ru /



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