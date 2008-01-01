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Зимняя погода удержалась в Москве недолго

ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 24 января



В минувший четверг погоду в столичном регионе определял мощный циклонический вихрь. Его центр проходил по европейскому северу и уже во второй половине дня Москва и область оказались в его тыловой части. С севера начал поступать холодный воздух, что привело к понижению температуры. В ночь на пятницу, 24 января, ее минимальное значение составило -6.8 градусов, что стало самой низкой температурой текущего января. И это при том, что средний минимум января в Москве равен -13.7 градусов. А абсолютный минимум центрального месяца сезона составляет -42.1 градуса. До таких значений понизилась температура 17 января 1940 года.



Но подобные морозы в этом году москвичам не грозят. Напротив, уже сегодня в утренние часы морозы ослабели до -3 градусов, в течение дня температура продолжит повышаться и вновь приблизится к нулевой отметке. / meteonovosti.ru /



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