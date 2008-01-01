Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
24 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зимняя погода удержалась в Москве недолго
ИА "Метеоновости" / 11:52 Пятница, 24 января

  В минувший четверг погоду в столичном регионе определял мощный циклонический вихрь. Его центр проходил по европейскому северу и уже во второй половине дня Москва и область оказались в его тыловой части. С севера начал поступать холодный воздух, что привело к понижению температуры. В ночь на пятницу, 24 января, ее минимальное значение составило -6.8 градусов, что стало самой низкой температурой текущего января. И это при том, что средний минимум января в Москве равен -13.7 градусов. А абсолютный минимум центрального месяца сезона составляет -42.1 градуса. До таких значений понизилась температура 17 января 1940 года.

Но подобные морозы в этом году москвичам не грозят. Напротив, уже сегодня в утренние часы морозы ослабели до -3 градусов, в течение дня температура продолжит повышаться и вновь приблизится к нулевой отметке. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Сб.
25 янв.
+2
Вс.
26 янв.
0
Пн.
27 янв.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Каес		 -55
Екючю

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100