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Хотите экстремальной зимы? Отправляйтесь на Камчатку!

ИА "Метеоновости" / 12:12 Пятница, 24 января



Глубокий малоподвижный циклон несколько дней кружил восточнее Камчатки как бы раздумывая - куда ему двигаться дальше? Тем временем, по западной периферии обширного атмосферного вихря на полуостров поступал материковый холод из Магаданской области и Чукотского автономного округа. В прошедшие дни в центральных районах Камчатки трещали морозы до -25:-30 и ниже, в Пенжинском районе - за -40.



Расчеты показывают, что циклон начал медленно смещаться в сторону Камчатки, в субботу его центр будет находится южнее Командорских островов. В выходные на полуострове, который и так основательно засыпан снегом, пройдут снегопады, в восточных районах снег начнется уже в пятницу, 24 января. Местами ожидаются сильные снегопады, в некоторых районах штормовой северо-восточный ветер, метель, на дорогах снежные заносы и гололедица. Морозы пойдут на спад - на смену очень холодной придет холодная, местами - умеренно холодная погода. / meteonovosti.ru /



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