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На Дальнем Востоке сильные ветра и метели

ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 24 января



Почти всю территорию Дальневосточного округа занимает обширный антициклон. Один из его центров находится над восточными районами Якутии, другой над Монголией и северными провинциями Китая. На долю циклонических вихрей пришлась совсем небольшая территория. Один циклон заполнялся вблизи Хабаровского края и сильных осадков не принес, другой кружил над Беринговым морем и стал виновником небольших осадков лишь на восточном побережье Камчатского края.



Несмотря на преобладающее влияние антициклона, погоду в прошедшие сутки трудно назвать комфортной. Сильные ветра со скоростями 20 м/с и более, разгулялись в Приморье, на побережье Хабаровского края и на Камчатке. На юге Камчатского края порывы ветра достигали 24 м/с.



В субботу усилится влияние беринговоморского циклона. Самая неблагоприятная погода ожидается вблизи его центра, в Камчатском крае: на юге сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, к воскресенью комплекс неблагоприятной погоды охватит и северные районы края, ветер на восточном побережье усилится до 30 м/с. Сильный снег, метель, усиление ветра ожидаются и на побережье Магаданской области. / meteonovosti.ru /



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