Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
24 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Дальнем Востоке сильные ветра и метели
ИА "Метеоновости" / 12:15 Пятница, 24 января

  Почти всю территорию Дальневосточного округа занимает обширный антициклон. Один из его центров находится над восточными районами Якутии, другой над Монголией и северными провинциями Китая. На долю циклонических вихрей пришлась совсем небольшая территория. Один циклон заполнялся вблизи Хабаровского края и сильных осадков не принес, другой кружил над Беринговым морем и стал виновником небольших осадков лишь на восточном побережье Камчатского края.

Несмотря на преобладающее влияние антициклона, погоду в прошедшие сутки трудно назвать комфортной. Сильные ветра со скоростями 20 м/с и более, разгулялись в Приморье, на побережье Хабаровского края и на Камчатке. На юге Камчатского края порывы ветра достигали 24 м/с.

В субботу усилится влияние беринговоморского циклона. Самая неблагоприятная погода ожидается вблизи его центра, в Камчатском крае: на юге сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, к воскресенью комплекс неблагоприятной погоды охватит и северные районы края, ветер на восточном побережье усилится до 30 м/с. Сильный снег, метель, усиление ветра ожидаются и на побережье Магаданской области. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-2
Сб.
25 янв.
+2
Вс.
26 янв.
0
Пн.
27 янв.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Каес		 -55
Екючю

некомфортное место: Пуэрто-де-Навасеррада
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100