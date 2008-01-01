Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:29 Пятница, 24 января
В 15 часов в Москве облачная погода, снег различной интенсивности. Температура воздуха в административных округах: Центральном -2,2..-1,6 градуса; Северном -2,7..-1,5 градуса, Северо-восточном -2,7..-1,3 градуса, Восточном -2,6..-2,4 градуса, Юго-восточном -3,0..-2,1 градуса, Южном -2,7..-1,6 градуса, Юго-Западном -3,0..-2,2 градуса, Западном -3,1..-2,5 градуса, Северо-западном -2,7..-1,9 градуса.
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В Зеленограде снег, температура -2,7..-2,4 градуса. На территории Новой Москвы снег различной интенсивности, температура воздуха -3,0..-2,3 градуса. / meteonovosti.ru /