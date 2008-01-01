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Юг России и заливает, и засыпает

ИА "Метеоновости" / 12:50 Пятница, 24 января



Холодный атмосферный фронт, протянувшийся в минувшие сутки через Краснодарский край, стал виновником неблагоприятной погоды в южных районах России. Краснодарский край и заливало, и засыпало.



По сообщению Северо-Кавказского УГМС в предгорных и горных районах города-курорта Сочи отмечался очень сильный снег, в предгорьях и низких горах Сочи снег переходил в мокрый снег, а на побережье уже в дождь. По данным метеостанции Кардон Лаура выпало 30.5 мм осадков, в Красной Поляне - 29.6 мм. Прирост снежного покрова составил 44 см. В Адыгее также отмечались сильные осадки в виде мокрого снега, отмечалось налипание мокрого снега на проводах и деревьях, диаметр отложения составил от 8 до 34 мм. Штормовая погода была предварительно предсказан местными синоптиками.



В ближайшие сутки на юге России пройдут небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега, по югу с дождем, на юге Краснодарского края в районе Анапа-Геленджик осадков не ожидается. В Туапсинском районе Краснодарского края ожидаются снежные заносы, налипание мокрого снега, усиление ветра до 15-20 м/с, местами до 23 м/с.



Дневная температура от -1 до +4, на черноморском побережье Краснодарского края от 3 до 8 тепла, местами до +10, в горах Сочи от 0 до -5. / meteonovosti.ru /



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