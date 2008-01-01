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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:58 Суббота, 25 января

  Предстоящим днём погода в столичном мега полисе не будет отходить уже от "заданного сценария" для этой зимы: циклон, центром перемещаясь по крайнему северу, по-прежнему определяет формирование погодных условий и у нас.

По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 25 января ожидается облачная погода. Временами будут приниматься небольшие осадки смешанного типа. Максимальная температура воздуха в Москве составит 0..+2 градуса, по области -3..+2. Ветер западного направления 5-10 м/с, местами порывами 15-18 м/с. Атмосферное давление пониженное 733 мм рт. ст..

Такие аномальные, не характерные для столичной зимы, частые, практически ежесуточные перепады метеопараметров, стали испытанием для метеозависимых людей. Метеочувствительным людям с заболеваниями суставов, бронхиальной астмой, с хронической кислородной недостаточностью, с неустойчивыми сосудистыми реакциями (особенно гипотоникам и гипертоникам), нарушением сердечного ритма и стенокардией придется нелегко. Чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно принимать лекарства, рекомендованные врачом.

Геомагнитный фон 25 января прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /
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