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Новости погоды
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Из летописи московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:46 Суббота, 25 января

  Сегодня знаменательный день в студенческой среде: Татьянин день и начало зимних каникул. В прошлом, 2019 году, в этот день ударили морозы, под утро температура понизилась до -16.8 градусов, днем морозы ослабели до -10.3 градусов, шел небольшой снег. А в этом, напротив, они уступили место оттепели. Вот такие капризы погода преподносит в Татьянин день.

Но такие суровые морозы, которые случились в 1942 году, не повторялись более 70 лет. Минимальная температура составила -36.2 градуса, что стало рекордом суточного минимума. Редким теплом удивила погода в третьей декаде месяца в 2002 году. 25 января максимальная температура повысилась до +3.6 градусов, что также стало рекордом, но ужу суточного максимума температуры..

В 1956 году Татьянин день отметился сильным снегом, выпало местами до 10 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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