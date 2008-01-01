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Новости погоды
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В Москве снова плюс
ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 25 января

  Уже в пятницу заглянувшая в Москве зима сдала свои полномочия оттепели. После 14 часов температура уверенно пересекла нулевую отметку и вплоть до сегодняшнего утра в сторону отрицательных значений не попадала. Субботним утром в районе метеостанции ВДНХ температура воздуха сохраняла положительные значения и в 10 часов была +1.3 градуса. Преобладала облачная погода, шел слабый снег. Атмосферное давление очень низкое, 734 мм рт ст, относительная влажность воздуха высокая, 88%. Ветер западный, местами порывы до 10 м/с. / meteonovosti.ru /
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