

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве снова плюс

ИА "Метеоновости" / 10:55 Суббота, 25 января



Уже в пятницу заглянувшая в Москве зима сдала свои полномочия оттепели. После 14 часов температура уверенно пересекла нулевую отметку и вплоть до сегодняшнего утра в сторону отрицательных значений не попадала. Субботним утром в районе метеостанции ВДНХ температура воздуха сохраняла положительные значения и в 10 часов была +1.3 градуса. Преобладала облачная погода, шел слабый снег. Атмосферное давление очень низкое, 734 мм рт ст, относительная влажность воздуха высокая, 88%. Ветер западный, местами порывы до 10 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



