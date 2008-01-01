

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Восток России во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 11:55 Суббота, 25 января



Почти всю территорию Дальневосточного округа занимает обширный антициклон. Один из его центров по-прежнему находится над восточными районами Якутии, другой над Монголией и северными провинциями Китая. На долю циклонических вихрей пришлись лишь крайние восточные районы округа. Глубокий циклонический вихрь с центром над Беринговым морем начал приближаться к побережью Камчатского края. В его систему влился еще один циклон, который кружил над югом Охотского моря. Мощный циклон охватил своим влиянием не только Камчатский край, но и всю акваторию, примыкающую к Охотскому морю, а также Приморье.



В Камчатском крае циклон проявил себя снегопадами и сильным ветром. На остальной территории осадки были не такими интенсивными, но порывы ветра достигали 22-25 м/с.



В воскресенье циклон переберется через Камчатский край и его центр окажется уже у западного побережья полуострова. В крае сохранится сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, местами до 30 м/с. Неблагоприятная погода ожидается на Курилах и в Магаданской области: сильный снег, метель, ветер 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



