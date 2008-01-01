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Восток России во власти циклона
ИА "Метеоновости" / 11:55 Суббота, 25 января

  Почти всю территорию Дальневосточного округа занимает обширный антициклон. Один из его центров по-прежнему находится над восточными районами Якутии, другой над Монголией и северными провинциями Китая. На долю циклонических вихрей пришлись лишь крайние восточные районы округа. Глубокий циклонический вихрь с центром над Беринговым морем начал приближаться к побережью Камчатского края. В его систему влился еще один циклон, который кружил над югом Охотского моря. Мощный циклон охватил своим влиянием не только Камчатский край, но и всю акваторию, примыкающую к Охотскому морю, а также Приморье.

В Камчатском крае циклон проявил себя снегопадами и сильным ветром. На остальной территории осадки были не такими интенсивными, но порывы ветра достигали 22-25 м/с.

В воскресенье циклон переберется через Камчатский край и его центр окажется уже у западного побережья полуострова. В крае сохранится сильный снег, метель, ветер 15-20 м/с, местами до 30 м/с. Неблагоприятная погода ожидается на Курилах и в Магаданской области: сильный снег, метель, ветер 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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