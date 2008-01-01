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Магаданская область прославилась не только метелями

ИА "Метеоновости" / 12:38 Суббота, 25 января



Погоду в Магаданской области можно назвать неблагоприятной не только из-за сильного ветра, но и из-за сильных морозов. Это единственный уголок России, где среднесуточная температура воздуха за прошедшие сутки отставала от нормы. Морозная погода установилась в области уже со второй декады января. С каждым днем морозы все крепчали, и за прошедшие сутки в Магадане температура воздуха была уже ниже нормы на 8.5 градусов. Но на охотском побережье морозы еще не такие сильные, под утро до -27 градусов. А вот в континентальных районах температура устанавливает рекорды.



Так в поселке Талон, 24 января температура понизилась до -46.2 градусов, что на 0.2 градуса ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 1978 года.



Но это не самые низкие температуры в России. Полюсом холода остается Якутия. На востоке Республики минувшей ночью морозы усиливались до -56 градусов. / meteonovosti.ru /



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