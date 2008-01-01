Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
25 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Атлантика принесет снегопады на Урал
ИА "Метеоновости" / 12:57 Суббота, 25 января

  Редкой активностью проявляет себя Атлантика в этом сезоне. Циклоны, зарождающиеся над ее просторами, обладают такой энергией, что, не задерживаясь надолго на европейской территории, легко преодолевают Урал и уже дальше свободно продвигаются по сибирским просторам.

Именно таким курсом будет перемещаться циклон, центр которого сегодня кружит над Кольским полуостровом. В ночь на воскресенье он будет уже в верховье Волги, а днем пожалует на Урал. Наибольшие неприятности в погоде циклон принесет на Южный Урал. В Челябинской и Курганской областях ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер.

Но на этом циклон не успокоится. В понедельник ненастная зона переместится на юг Западной Сибири. В Томской, Новосибирской областях и на Алтае - снег разной интенсивности, порывистый ветер. И по-прежнему очень тепло. Среднесуточная температура останется выше нормы на 12-18 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Сб.
25 янв.
+2
Вс.
26 янв.
0
Пн.
27 янв.
+3
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+36
Накхонсаван		 -55
Верхоянск

некомфортное место: Северо-Курильск
комфортное место: Агартала

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100