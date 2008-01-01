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Атлантика принесет снегопады на Урал

ИА "Метеоновости" / 12:57 Суббота, 25 января



Редкой активностью проявляет себя Атлантика в этом сезоне. Циклоны, зарождающиеся над ее просторами, обладают такой энергией, что, не задерживаясь надолго на европейской территории, легко преодолевают Урал и уже дальше свободно продвигаются по сибирским просторам.



Именно таким курсом будет перемещаться циклон, центр которого сегодня кружит над Кольским полуостровом. В ночь на воскресенье он будет уже в верховье Волги, а днем пожалует на Урал. Наибольшие неприятности в погоде циклон принесет на Южный Урал. В Челябинской и Курганской областях ожидаются снегопады, метели, порывистый ветер.



Но на этом циклон не успокоится. В понедельник ненастная зона переместится на юг Западной Сибири. В Томской, Новосибирской областях и на Алтае - снег разной интенсивности, порывистый ветер. И по-прежнему очень тепло. Среднесуточная температура останется выше нормы на 12-18 градусов. / meteonovosti.ru /



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