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Рекордно высокая температура на северо-западе России

ИА "Метеоновости" / 13:42 Суббота, 25 января



Январь текущего года стартовал с аномально высокой температуры на всей территории Европейской России. В течение месяца температура бьет рекорды как на севере, так и на юге территории. В пятницу города-рекордсмены сосредоточились на европейском северо-западе. В большинстве из них температура преодолела заветную планку.



24 января был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха в Пскове: 5,6o (предыдущий рекорд 3,4o удерживался с 2002 года) и в Новгороде: 3,2o (предыдущий рекорд 2,7o был установлен в 1959 году).



Причем в этих городах самая низкая температура, наблюдавшаяся в январе 2020 года, была лишь -2:-3 градуса, в то время, как средний минимум января составляет -10.8 и -12.3 градуса соответственно. / meteonovosti.ru /



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