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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:33 Воскресенье, 26 января



Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде снега. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градусов. Ветер западного направления 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В Москве и области произойдет очередная перестройка атмосферных процессов - после низкого атмосферного давления оно вновь начнется расти и приблизится к норме. Сохранятся влажно- прохладные погодные условия с дефицитом кислорода в приземном слое воздуха ( ниже климатической нормы на 17 - 18 единиц). Такая погода формирует крайне неблагоприятные по медицинской оценке условия для метеозависимых людей. Независимо от имеющегося заболевания, большинство метеочувствительных, особенно с проблемами со стороны сердца и сосудов, обменными и неврологическими расстройствами, страдающие частыми приступами бронхоспазма, мигренью, а также просто с проявлениями хронического переутомления в такие дни могут отмечать общее недомогание и ухудшение самочувствия. Контроль артериального давления, предупреждение болевых симптомов и обострений при помощи рекомендованных врачом препаратов, применение общеукрепляющих средств помогут легче перенести погодные нагрузки.



Геомагнитный фон 26 января прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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