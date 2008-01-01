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Новости погоды
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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 10:12 Воскресенье, 26 января

  Январь вступил в последнюю пятидневку своего пребывания, но в Москве сохраняется аномально высокая температура воздуха. Вот и сегодня максимальная температура ожидается близкой к нулю и это при норме -9.8 градусов. Но даже при таких отклонениях от обычных значений максимальный рекорд сегодняшнего дня останется в 1882 году, когда температура повысилась до +5 градусов.

Самым студеным сегодняшний день также отмечался очень давно. В 1892 году под утро температура понизилась до -36.6 градусов. Подобного "безобразия" сегодняшней погоде точно не грозит.

Сильными осадками отметился сегодняшний день в 1999 году, когда за сутки на московскую землю выпало почти 10 мм небесной влаги.

В прошлом, 2019 году, этот день был морозным и снежным, под утро температура понизилась до -14.0 градусов, днем морозы ослабели до -9.6 градусов, а количество выпавших осадков составило 10 мм. Высота сугробов составляла 31 см. / meteonovosti.ru /
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