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Сибирские морозы отступили под натиском западных ветров
ИА "Метеоновости" / 11:27 Воскресенье, 26 января

  Крещенские морозы в Западной Сибири пришли по расписанию, достигнув пика минимальных значений 22 января, когда температура воздуха в Томске опускалась до -24,7, в Новосибирске до -27,9 градусов, а в Новокузнецке аж до -29, 4 градусов. И пока это самые экстремальные значения января. Но вот продержаться дольше морозы не смогли. Резкое потепление, пришедшее с западными ветрами, вновь бесцеремонно прервало наступление зимы.

Активные атмосферные фронты, с сильным порывистым ветром и метелями, преодолев Уральские горы, уже сегодня, 26 января, начнут портить погоду в Томской и Новосибирской областях. Южные ветра, принеся с собой потепление, гололедные явления, снежные заносы на дорогах и ухудшения видимости в осадках 27 января, достигнут местами порывов 17-22 м/с. Температура воздуха повысится в понедельник до -5..-3 градусов и будет держать эту планку всю первую половину предстоящей недели.

Но же в ночь на среду со среду, 28 января, с ростом атмосферного давления в тыловой части циклона сибирские морозы вновь вернуться и продолжат формировать выдержку и стойкость духа у местного населения. / meteonovosti.ru /
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