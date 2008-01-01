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Южное Предуралье на пути ненастных циклонов

ИА "Метеоновости" / 12:24 Воскресенье, 26 января



Ненастный циклон непогодой обрушился на Южное Предуралье. В связи с ухудшением погодных условий днем 25 января ввели ограничение движения по двум трассам Оренбургской области. Также через два пункта пропуска стал невозможен выезд в Казахстан из-за закрытия приграничных участков местных дорог.



2б января погодные условия вновь будут способствовать ограничению движения на дорогах. Водителям придется столкнуться с низкой видимостью, гололедом, снежными заносами и налипанием снега. В дневные часы температура поднимется до 0 градусов, а к вечеру резко упадет до -11:-6 градусов. При чем порывы ветра местами по-прежнему будут достигать 23 м/с. Это создаст большие трудности не только при движении на автомобилях, но и пешеходы будут вынуждены проявлять повышенное внимание и осторожность в условиях гололедицы.



27 января, снег и метель продолжат бушевать в Оренбуржье. Временное прекращение осадков в ночные часы и понижение температуры до -14:12 градусов не должно ввести в заблуждение местных жителей. Днем в понедельник интенсивность осадков вновь усилится и к вечеру опять от - 2 до 0 градусов.



Временное двухдневное затишье на предстоящей недели ожидает оренбуржцев во вторник и среду, его обеспечит промежуточный гребень повышенного давления. Температура при этом понизится до -15:-14 градусов. Но такая погода не сможет устоять под натиском новых атмосферных фронтов очередного атлантического циклона, проложившего себе траекторию пути через Южный Урал. И вторая половина недели вновь отметиться здесь не спокойствием, ненастьем и оттепелями. / meteonovosti.ru /



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