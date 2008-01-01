

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Белоруссии январь идет на тепловой рекорд

ИА "Метеоновости" / 13:00 Воскресенье, 26 января



Необычайно теплая январская погода не перестает устанавливать новые рекорды погоды на западноевропейской территории не только нашей страны, но и братской республике Беларусь. Теплый воздух Атлантики с атмосферными фронтами берет новые высоты температур.



Так 25 января был побит 30-летний экстремум в Минске, воздух здесь прогрелся до +4,8 градусов, против +4,4 в 1990 году. Максимум этого же года не устоял и в Витебске: +4,0 против +3,8 градусов.



Но и это было не предельно высокой температурой дня. В Березино, Ошмянах и Лиде температура воздуха поднялась до +5,3 градусов.



До середины предстоящей недели температурный фон в столице Беларусь по-прежнему сохранится положительным. Теплый сектор очередного циклона с южным ветром днем, 27 января, принесет новую порцию осадков в виде дождя и мокрого снега, которые пополнят копилку небесной влаги. На сегодняшний день в Минске уже выпало 67% от месячной нормы осадков.



Январь 2020 года в Белоруссии в целом уже претендует на звание самого теплого за всю историю наблюдений. Анализируя метеорологическую летопись Минска с 1887 года, видно, что при средней температуре первого месяца года в -5,3 градуса, в этом году январское значение температуры составляет +1,3, что превышает норму на 6,4 значений.



Лишь в 1983 и 2007 году среднемесячная температура января превышала положительные значения, но они сравнительно малы перед нынешним кандидатом в чемпионы (+0,6 и +0,4 градуса соответственно) / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



