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Тихоокеанский циклон покидает Камчатку

ИА "Метеоновости" / 13:49 Воскресенье, 26 января



Тихий океан не дает покоя восточным рубежам нашей Родины, неустанно поставляя ненастные вихри через акватории прибрежных морей.



25 января очередной активный циклон подошел к берегам Камчатки. В зоне его влияния оказались Усть- Камчатский, Карагинский и Олюторский муниципальные районы. Там наблюдался умеренный, местами сильный мокрый снег, и порывистый ветер.



26 января циклон продолжал портить погоду в Олюторском районе. Порывы ветра здесь достигали 20-25 м/с. Такая активность атмосферных процессов в местных географических условиях сопровождалась сильными морским волнениями.



На Беринговом море на данный момент продолжает действовать штормовое предупреждение, здесь прогнозируемая высота волн у берегов полуострова составляет 8-10 метров. В прибрежных районах Охотского моря так же объявлено штормовое предупреждение. Такие условия могут спровоцировать размыв песчаных кос на северо-восточном и западном побережье Камчатки. Управление МЧС рекомендует до понедельника водителям держаться подальше от побережья, а экипажам судов принять меры повышенной предосторожности.



27 января циклон покинет территорию Камчатки и устремит свой путь на восток, к Алеутским островам. Однако, зона осадков, вызванная столь активным вторжением теплого воздуха, сохранится на восточном побережье полуострова до вторника, 28 января.



В Петропавловске-Камчатском 27 и 28 января в ночные часы температура воздуха составит -4:-2 градуса, днем -2:0 градуса. Умеренный ветер северной четверти будет сопровождать осадки в виде небольшого мокрого снега.



Со среды, 29 января начнет сказываться влияние отрога монгольского антициклона и с ростом атмосферного давления температура начнет постепенно понижаться, к концу рабочей недели достигнет нормы среднемесячной температуры января, которая для столицы Камчатского края составляет -7,0 градусов. / meteonovosti.ru /



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