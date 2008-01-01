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Погода в Санкт-Петербурге в день празднования снятия блокады
ИА "Метеоновости" / 14:32 Воскресенье, 26 января

  27 января Санкт-Петербург празднует снятие фашисткой блокады в Великой отечественной войне.

В этот день в городе под влиянием атмосферных фронтов, подгоняемых северо-западными ветрами на высотах, прогнозируется облачная погода с осадками в виде снега, во второй половине дня снега с дождем. Температура воздуха -2:0 градусов. При этом превышение среднемесячной нормы января составит от 4 до 6 значений.

В 1944 году, согласно архивным данным метеорологических наблюдений, в день окончательного прорыва блокады погода в Ленинграде была "малооблачная и слабоморозная до оттепели, с мокрым снегом и дождем". Среднесуточная температура воздуха составила +0,9 градуса, минимальное значение -0,1, максимальное +1,9 градуса.

Так что жители и гости северной столицы смогут полноценно окунуться в пелену прошлых воспоминаний и ярче ощутить те чувства радости и боли, которые испытали героические жители Ленинграда в долгожданный и памятный для них день. / meteonovosti.ru /
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