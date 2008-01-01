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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:21 Понедельник, 27 января

  Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием атмосферных фронтов циклона, центр которого из Северо-запада Европейской России сместится на Среднюю Волгу. При облачной погоде местами посыплет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве в первой половине дня слабоположительная, а к вечеру понизится до -2 градусов. По области температура будет колебаться от -2 до +3 градусов. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление немного подрастет и в середине дня составит 749 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В Москве и Подмосковье атмосферное давление вновь подрастет, а температура воздуха останется выше нормы на 9-10 градусов. При высокой влажности воздуха и высокой температуре дефицит кислорода в воздухе составит более 19 единиц. Такие погодные условия могут стать причиной ухудшения самочувствия, обострений хронических болезней органов дыхания и суставов. Особенно тяжело приходится в такие дни метеозависимым людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с проявлениями сердечной недостаточности, гипертоникам и гипотоникам, лицам с неустойчивыми сосудистыми реакциями, в частности с веготососудистой дистонией, могут учащаться приступы мигрени. Следует выполнять рекомендации врача, принимать вовремя лекарственные препараты, постараться не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками. / meteonovosti.ru /
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