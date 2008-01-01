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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:50 Понедельник, 27 января



Наступивший понедельник останется без рекорда температуры. Хотя по предварительным прогнозам он мог состояться утром 27 января. Но синоптические процессы столь стремительны, что за ночь понедельника через столичный регион прошел теплый фронт, а уже утром с северо-запада нагрянул холодный фронт. Поэтому в начале ночи шел дождь и температура повышалась, но утром снова закружил снежок, и температура устремилась вниз. Самой высокой температура была в середине ночи и ранним утром. Максимум ее пришелся на опорной метеостанции, расположенной на ВДНХ, на 5 часов утра, она поднялась до 2,6 градуса, а в 6 утра уже понизилась до 2,2 градуса. В 9 утра 27 января температура уже стала слабо отрицательной, она понизилась до -0,3 градуса. И продолжит медленно понижаться в течение дня в сопровождении порхающего снежка. Таким образом, в Москве в текущие сутки температура имела обратный суточный ход.



Рекорд 1914 года, когда максимальная температура воздуха достигла значения +3,0 градусов, остался для 27 января непревзойденным. А минимальный экстремум суток вообще нереально далек. Самая холодная ночь за всю историю регулярных наблюдений за погодой в Москве была в 1892 год. Тогда температура опустилась до -41,9 градусов. Наибольшее количество осадков за сутки 27 января зарегистрировано в 1995 году, тогда выпало 10,6 мм.



2019 год был более щедрым на снег, высота снежного покрова 27 января прошлого года составила в Москве 44 см. И температура воздуха в прошлом году была по-зимнему настоящей, среднее ее значение за сутки -8,3 градуса, что всего на полтора градуса выше нормы для этих суток января.



Текущие сутки останутся со средней температурой около 0 градусов. такая высокая среднесуточная температура прогнозируется из-за ночного потепления. / meteonovosti.ru /



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