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На Москву надвигается самый сильный снегопад зимы

ИА "Метеоновости" / 11:47 Понедельник, 27 января



антициклон с Баренцева моря. Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне.



Тем временем очередной теплый фронт с Атлантики, с которым синоптики ожидают обильный снегопад в Москве, уже вышел на Карелию и Финский залив. К 18 часам его влияние начнет сказываться в столичном регионе, начиная с западных и с северо-западных районов. Быстро ему проскочить не даст антициклон, который станет усиливаться над Средней Волгой. Этот фронт и станет высыпать весь свой снежный запас на Москву и ее окрестности, особенно интенсивно в ночь на вторник. Температура воздуха останется отрицательной, холодок с востока будет поддавать антициклон, поэтому высота снежного покрова станет увеличиваться.



Ночью 28 января в Москве преобладающая температура около -3 градусов, к утру понижение местами до -5..-6 градусов.



За вечер 27 января прирост снега составит около 1 см, в ночь на вторник выпадет от 2 до 5 см снега, днем 28 января снегопад ослабеет, запасы влаги начнут иссякать, прирост снега за день прогнозируется от 1 до 2 см.



Этот процесс обещает стать самым щедрым на снег с начала зимы, прирост снега в Москве составит от 4 до 8 см. / meteonovosti.ru /



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