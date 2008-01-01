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Аномальная зима засыпала рекордами северо-запад России
ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 27 января

  Вместо снега нынешняя зима заваливает рекордами температуры северо-западные и западные области ЕТР. Третья декада января там почти так же богата рекордами тепла, как и вторая. Волны тепла из Атлантики не иссякают, с нехарактерным для стандартного января постоянством перекрывая друг друга.

В Ленинградской области, в городе Кингисепп, исправления в климатические справочники с 15 января вносились уже 6 раз. Накануне, 26 января, температура опять достигла рекордной высоты, новый максимум температуры теперь имеет значение 4,6 градуса, прежний рекорд продержался всего два года и составлял 4,4 градуса.

Древний Псков заимел один рекорд температуры 2 января, а потом четыре новых рекорда во второй декаде января и уже три, включая вчерашний новый экстремум - в третьей декаде центрального месяца зимы. Для 26 января новый максимум температуры в Пскове теперь составляет 5,4 градуса, предыдущий, отмечавшийся в 1991 году, имел значение 4,7 градуса.

Но все эти достижения в кавычках меркнут перед россыпью рекордов в городе Старая Русса Новгородской области. В январе 2020 года она удостоилась девяти новых экстремумов. Первый состоялся 2 января, а потом по четыре во второй и третьей декадах соответственно. Таким образом, в Старой Руссе 9 раз пришлось в этом январе вносить исправления в климатические справочники. Последний максимум зафиксирован накануне, 26 января, его значение для этих суток теперь 4,2 градуса против прежнего со значение 3,9 градуса и установленного в 1991 году. / meteonovosti.ru /
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