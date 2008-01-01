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В Санкт-Петербурге продолжается бесконечная оттепель

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 27 января



Январь близится к финалу, но по-настоящему зимних воспоминаний, характерных для этого месяца года, в Санкт-Петербурге нет. За все прошедший период столбики термометров ежедневно превышали нулевую отметку. Самая низкая температура месяца составляет всего лишь -5,9 градуса, а что касается снежного покрова, то его, как такового, и не было. Лишь в отдельные дни живописные улицы Северной столицы немного припорашивало снегом, быстро превращавшимся в талую воду. Соответствует климатическому графику только количество осадков, которые выпадают чуть ли не каждый день.



Не видно поворота на зимний курс и в перспективе - на этой неделе погоду на северо-западе, как и почти на всей европейской территории России, обусловит обширная область низкого давления над Атлантикой. Осадки в различном фазовом состоянии (снег, мокрый снег, дождь) преимущественно небольшие, возможны каждый день, временами ветрено. Южные и юго-западные потоки поддержат аномально высокую температуру, показания термометров будут меняться от слабого мороза до 1..4 градусов тепла. На дорогах местами возможна гололедица. / meteonovosti.ru /



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