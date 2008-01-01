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В Приволжье ожидаются "температурные качели"

ИА "Метеоновости" / 12:39 Понедельник, 27 января



В январе погода в Приволжье часто была теплой, а порой и очень теплой, но уже можно сказать, что зима здесь, в отличии от центральных районов европейской части, все-таки состоялась. Со снегом все хорошо - на севере региона (Кировская область и Пермский край) высота снежного покрова местами превышает полметра, и только на юге Саратовской области он небольшой, всего несколько сантиметров. При столкновении атлантического тепла и материкового холода в регионе нередко отмечались снегопады и метели, после которых температура повышалась, местами до оттепели.



И на этой неделе ожидается похожий сценарий с осадками и порывистым ветром, не избежать и "температурных качелей". В понедельник перемещающийся с Ленинградской области на юго-восток циклон принесет снег и порывистый ветер до 15-20 м/с, возможна метель и заносы на дорогах. Во вторник в тыловой части уходящего в Казахстан циклона резко похолодает, на севере региона при прояснениях до - 25..-30. Во второй половине недели на восточной периферии обширного циклона с запада и при южных ветрах морозы смягчатся, в Саратовской и Нижегородской областях - до оттепели, на остальной территории - до -7..-12. / meteonovosti.ru /



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