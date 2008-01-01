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Погода в Москве приобретает лишь признаки зимы

ИА "Метеоновости" / 14:02 Понедельник, 27 января



зимой жители столичного региона пока не вкусили традиционных зимних забав: не проложили лыжню в парках, не покатались с ледяных горок. Снег в городе не задерживался, не успевал освежить унылый московский пейзаж. Атрибутами нынешней зимы стали не снег и мороз, а дождь и почти весенняя капель. Но в последних числах января есть надежда и на снег, и на морозец!



Вот и минувшей ночью дождь, который принес очередной теплый фронт с северо-запада, опять подточил и без того скудный снежный покров, местами и вообще растопил снег. Высота снега в Москве на утро понедельника колебалась от 0 до 3 см. Но норму по осадкам январь уже выполнил! На ВДНХ сумма осадков составила 42,4 мм при норме 42 мм. Жаль, что половина этой суммы выпала в жидкой фазе.



Перелом в ситуации наметился в предстоящие сутки, жителей и гостей столичного региона ожидает самый сильный с начала зимнего сезона снегопад. Высота снега в Москве существенно увеличится, к вечеру 28 января прирост снега составит от 4 до 8 см. В ближайшие сутки атмосферный фронт уже не будет так стремительно пересекать столичный регион, его попридержит вблизи Москвы холодный антициклон, который усиливается над Средним Поволжье. Он же поделится и арктическим холодом. В ночь на вторник в Москве и Подмосковье будет непрерывно идти снег, в столице -1..-3, к утру местами до -6 градусов. В Подмосковье от -1 до -6, местами до 9 градусов мороза. Днем во вторник интенсивность снега уменьшится, температура в Москве 0..-2, по области от -4 до +1 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с.



В ночь на среду холодный антициклон станет отступать на Южный Урал, и атлантическое тепло снова начнет проникать в Подмосковье. В Москве около 0 градусов, по области от +3 на западе до -2 градусов на востоке и северо-востоке Подмосковья. Днем температура на градус-другой повыше, чем ночью, местами будут отмечаться небольшие осадки.



В четверг, 30 января, в столичный регион наведается циклон с Балтики, он принесет осадки разной интенсивности, которые будут выпадать и в виде снега, и мокрого снега, и в виде мороси. Атмосферное давление, стабилизировавшееся в первой половине рабочей недели, снова резко понизится. Температура в течение суток будет колебаться от -3 до +2 градусов, в Москве около 0 градусов, что выше нормы на 9-10 градусов. Днем 30 января ветер южной четверти усилится в порывах местами до 12-15 м/с.



В последние сутки января осадков станет меньше и ветер стихнет, а температурный фон такой же, как и 30 января.



И состоится ожидаемая сенсация, январь 2020 года в столице станет самым теплым за 140 лет регулярных наблюдений за погодой в Москве. / meteonovosti.ru /



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