

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Следим за надвигающимся снегопадом!

ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 27 января



Слабый снег уже отмечается в Можайском районе, но фронт замедляет свое движение на восток, поэтому зона снегопадов достигнет новых округов Москвы и самой столицы после 18 часов.



Температура воздуха в Москве и на большей части территории Подмосковья слабо отрицательная, поэтому ждем небольшого прироста снега. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



