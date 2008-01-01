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Новости погоды
Следим за надвигающимся снегопадом!
ИА "Метеоновости" / 15:24 Понедельник, 27 января
Слабый снег уже отмечается в Можайском районе, но фронт замедляет свое движение на восток, поэтому зона снегопадов достигнет новых округов Москвы и самой столицы после 18 часов.
Температура воздуха в Москве и на большей части территории Подмосковья слабо отрицательная, поэтому ждем небольшого прироста снега. / meteonovosti.ru /
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