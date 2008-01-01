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Новости погоды
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О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 27 января

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,4..+0,1 градуса; Северном -1,2..0 градусов, Северо-восточном -1,4..-0,2 градуса, Восточном -1,1..-0,5 градуса, Юго-восточном -0,8..+0,1 градуса, Южном -0,8..-0,2 градуса, Юго-Западном -0,6..0 градусов, Западном -1,0..-0,4 градуса, Северо-западном -1,1..0 градусов.

В Зеленограде без осадков, температура -1,1..-0,7 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,1..+0,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Джагдалпур

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