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Новости погоды
О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:35 Понедельник, 27 января
Погоду в столичной области будет определять приближение теплого атмосферного фронта атлантического циклона. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься слабый снежок. Температура воздуха в Москве -1.-3 градуса, по области 0..-5 градусов. Ветер северный 3-8м/с. Относительная влажность воздуха 70-75%. / meteonovosti.ru /
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