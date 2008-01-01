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Новости погоды
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О погоде вечером в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 15:35 Понедельник, 27 января

  Погоду в столичной области будет определять приближение теплого атмосферного фронта атлантического циклона. При преобладании облачной погоды местами станет приниматься слабый снежок. Температура воздуха в Москве -1.-3 градуса, по области 0..-5 градусов. Ветер северный 3-8м/с. Относительная влажность воздуха 70-75%. / meteonovosti.ru /
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