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Новости погоды
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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:33 Вторник, 28 января

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. При облачной погоде пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -4..+1 градус. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.

Московский регион окажется в условиях сырой, прохладной погоды. Кислородный режим сохраняется неблагоприятный, с выраженным дефицитом в приземном воздухе. Несмотря на близкий к нормальному фон атмосферного давления, такие погодные условия могут вызвать ухудшение самочувствия у людей страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, особенно у лиц с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью сердца. Лица, имеющие заболевания опорно-двигательного аппарата, так же могут отмечать появление или усиление болевых синдромов в суставах и позвоночнике. Увеличиваются вероятность возникновения простудных и острых респираторных заболеваний. Больным людям следует выполнять рекомендации лечащего врача, принимать вовремя лекарственные препараты, не перегружать организм чрезмерными физическими нагрузками. Несмотря на дискомфортные погодные условия, следует больше бывать на воздухе и не забывать о пользе закаливающих процедур и контрастного душа в домашних условиях. / meteonovosti.ru /
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