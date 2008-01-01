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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:27 Вторник, 28 января



Начало текущей недели дало некоторые основания полагать, что этой зимой еще не все потеряно. Ночной снегопад придал зимний облик московским улицам, скверам и паркам. Новогоднее убранство, оставленное сиять до конца января, наверное, в ожидании полноценного снега, наконец-то пришло в соответствие с погодой.



Температура по-прежнему очень далека от нормы конца января, но выпавший снег не будет таять хотя бы сутки-двое при небольшом морозе. Высота снега увеличилась за прошедшую ночь на 3-5 см, но ей далеко до прошлогодних сугробов, которые в 2019 году 28 января достигли почти полметра, их высота составила 49 см.



Самым теплым этот день за всю историю регулярных наблюдений за погодой в Москве был в 1923 году, температура повысилась до +3,1 градуса. А минимальный экстремум суток отмечался в позапрошлом веке, в 1893 году, под утро воздух в приземном слое выхолодился до -36,2 градусов. Наибольшее количество осадков за сутки 28 января зарегистрировано в 1977 году, тогда выпало 8,4 мм.



Наступившие сутки продемонстрируют эпизод зимней погоды, которых было так мало в январе 2020 года. Хотя, может быть, не всех порадует этот снег, например, водителей и владельцев машин, работников коммунальных служб. / meteonovosti.ru /



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