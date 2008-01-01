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Москва перевыполнила норму по осадкам

ИА "Метеоновости" / 12:57 Вторник, 28 января



Зима в столичном регионе совсем не похожа на зиму. И, несмотря на то, что до конца месяца еще несколько дней, нынешний январь уже стал самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха превышает привычные показатели на 9 градусов. И в ближайшие дни похолодания не предвидится. Да и снег, которого зимой бывает очень много, на улицах города не задерживается. Хотя осадков с начала года выпало достаточно. Это были и снег, и мокрый снег, и дождь. В столичном регионе, оказавшемся на пути следования атмосферного фронта, ночью прошел снег. В понедельник, 27 января, в Москве к вечеру похолодало, в воздухе начали кружиться первые снежинки. Ночью снег усилился. И к утру количество его достигло 5 мм в пересчете на воду. Снежный покров увеличился до 4 см. Пока в Москве и области сохраняется слабый мороз, поэтому снег еще некоторое время порадует глаз. И, несмотря на то, что снежный покров в столичном регионе весьма скоромный, количество осадков велико. Уже сейчас можно говорить о том, что норма осадков в Москве и области перевыполнена. Ведь с начала года в Москве (по данным станции ВНДНХ) выпало 47 мм осадков при норме 42 мм. И, по прогнозам, копилка осадков еще пополнится. Ведь до конца января ожидается несколько дней с осадками. Снега на улицах города прибавится. И, поскольку февраль ожидается гораздо более прохладным, чем январь, выпавший снег пролежит до весны. / meteonovosti.ru /



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