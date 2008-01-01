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Кольский полуостров заметает снегом

ИА "Метеоновости" / 13:34 Вторник, 28 января



Погода на севере ЕТР неустойчивая. Циклоны идут один за другим, обеспечивая регион не только осадками, но и порывистым ветром. Не стал исключением и минувший день, 27 января. На этот раз под ударом стихии оказался Кольский полуостров. И если над Баренцевым морем сохраняется повышенный фон атмосферного давления, то с запада наступает очередной циклонический вихрь. И этот циклон уже оказывает влияние на погоду в Мурманской области. На западе прошел снег, а в прибрежной зоне, где перепад атмосферного давления между циклоном и антициклоном очень велик, бушевал ветер. Порывы его достигали 25 м/с, разыгралась метель.



29 января регион окажется в области повышенного давления. При переменной облачности местами будет приниматься небольшой снег, в отдельных районах туман. Температура воздуха -18..-23, при прояснениях -28..-33 градуса. / meteonovosti.ru /



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