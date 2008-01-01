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Зимняя сказка в Центральном районе

ИА "Метеоновости" / 14:38 Вторник, 28 января



Атмосферные фронты обширного циклонического вихря принесли в Центральный район не только похолодание, но и снегопады. Пушистый снежок укутал землю. И, судя по прогнозу синоптиков, этот снег продержится до весны. Ведь до конца месяца ожидается пасмурная погода, временами будут приниматься осадки. Преимущественно в виде снега, иногда с мокрым снегом. Выпавший снег побелил улицы, крыши зданий. Многие задумались о лыжах. И не зря. Впереди февраль. Температура воздуха будет ниже, чем в январе, да снег еще выпадет. Так, за прошедшую ночью, 28 января, в Московской, Тверской, Калужской и Тульской областях прошел сильный снег, количество выпавших осадков достигло 7 мм в пересчете на воду. После столь обильного снегопада снежный покров увеличивается на 7-8 см (если снег "пушистый"). И снежный покров будет расти. / meteonovosti.ru /



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