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Новости погоды
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На юге Западной Сибири хозяйничает циклон
ИА "Метеоновости" / 15:03 Вторник, 28 января

  Обширный циклонический вихрь, центр которого за сутки преодолел расстояние от Вологодской области до Ханты-Мансийского округа, обеспечил осадками не только ЕТР. Атмосферные фронты его дотянулись и до юга Сибири. Но один циклон столь сильных осадков и ветра не дал бы - у него был помощник - небольшой циклон, пришедший с Урала. 27 и ночью 28 января циклоны и атмосферные фронты порезвились не на шутку. Сильный снег прошел на южном Урале, но это случилось 27 января. Метель в сочетании с резким порывистым ветром наблюдалась в Новосибирской области. В Томской области и в Алтайском крае снегопады продолжились - выпало еще до 7 мм осадков. Что осложнило и без того сложную обстановку. В горах Республики Алтай ветер усиливался до штормового.

29 января атмосферное давление в регионе начнет расти. Сибирский антициклон поспешит занять свое место. Облаков и осадков станет меньше, температура воздуха понизится. / meteonovosti.ru /
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