Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
28 января 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды
Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Зима: ни дня без рекордов
ИА "Метеоновости" / 15:11 Вторник, 28 января

  Нынешняя зима не устает удивлять жителей не только европейской России. И теплый воздух проникает уже на Урал и доходит до Якутии. Аномалия температуры воздуха превышает 10 градусов! На этот раз даже в Якутии рекорды не устояли. 27 января в Мирном термометры показали -8,9 градуса, ранее, в 1993 году, было холоднее, -12,2. Небывалое тепло пришло и в Ленск, -4,3 градуса. А в Витиме было и вовсе -3,5 градуса.

Но больше всего рекордов, по-прежнему, на ЕТР. Во Пскове +4,6 градуса, в Старой Руссе +4,2. В Балашове +1,9, в Ершове +2,1.

В ближайшие дни ожидается пусть и незначительное, но похолодание, возможно, рекорды возьмут тайм-аут. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-4
Ср.
29 янв.
+1
Чт.
30 янв.
+1
Пт.
31 янв.
0
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Сен-Луи		 -53
Верхоянск

некомфортное место: Караул
комфортное место: Биратнагар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100