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Зима: ни дня без рекордов

ИА "Метеоновости" / 15:11 Вторник, 28 января



Нынешняя зима не устает удивлять жителей не только европейской России. И теплый воздух проникает уже на Урал и доходит до Якутии. Аномалия температуры воздуха превышает 10 градусов! На этот раз даже в Якутии рекорды не устояли. 27 января в Мирном термометры показали -8,9 градуса, ранее, в 1993 году, было холоднее, -12,2. Небывалое тепло пришло и в Ленск, -4,3 градуса. А в Витиме было и вовсе -3,5 градуса.



Но больше всего рекордов, по-прежнему, на ЕТР. Во Пскове +4,6 градуса, в Старой Руссе +4,2. В Балашове +1,9, в Ершове +2,1.



В ближайшие дни ожидается пусть и незначительное, но похолодание, возможно, рекорды возьмут тайм-аут. / meteonovosti.ru /



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